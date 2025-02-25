В Минюсте Крыма анонсируют проведение Дня бесплатной юридической помощи

Мероприятие пройдёт 12 марта с 10.00 до 16.00 в здании министерства (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28) и будет приурочено ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

Традиционно мероприятие состоится с участием адвокатов и представителей органов прокуратуры республики, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и КРО ООО «Ассоциация юристов России».

В рамках Единого дня бесплатной юридической помощи высококвалифицированные специалисты всех отраслей права предоставят гражданам бесплатные юридические консультации по вопросам: пенсионного обеспечения, социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, совершения нотариальных действий, имущественных и земельных правоотношений, исполнительного производства и защиты прав граждан.

Чтобы получить консультацию, необходимо будет предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), а также пакет документов по каждому конкретному случаю, который требует разъяснений и разбирательств.

Дополнительную информацию о проведении мероприятия граждане могут получить по телефону: +7(3652)528-845.

Минюст Крыма приглашает всех желающих получить бесплатную юридическую консультацию.

Дни бесплатной юридической помощи проводятся в Крыму на протяжении уже более 10 лет, это важное и необходимое мероприятие для населения, дающее возможность решить свои вопросы без обращения в разные инстанции, траты времени и средств. В то же время такие мероприятия, помимо личной значимости для человека, повышают правовую грамотность граждан и нередко становятся площадкой для их общения по юридическим вопросам в целом.

источник: по информации пресс-службы Минюста Крыма