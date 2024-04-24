В Минюсте РК анонсирую Единый день бесплатной юридической помощи

Мероприятие пройдет 7 мая с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в здании министерства (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28) с участием представителей прокуратуры Республики Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и адвокатов. В рамках Единого дня бесплатной юридической помощи будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам: пенсионного обеспечения и исполнительного производства, социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, а также защиты прав граждан, — отмечают в пресс-службе Министерства юстиции РК.