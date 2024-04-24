В Минюсте РК анонсирую Единый день бесплатной юридической помощи

В Министерстве юстиции Республики Крым состоится Единый день бесплатной юридической помощи, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Мероприятие пройдет 7 мая с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в здании министерства (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28) с участием представителей прокуратуры Республики Крым, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и адвокатов. В рамках Единого дня бесплатной юридической помощи будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам: пенсионного обеспечения и исполнительного производства, социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, а также защиты прав граждан, — отмечают в пресс-службе Министерства юстиции РК.
Для получения помощи потребуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), и пакет документов по каждому конкретному случаю, по которому обращается гражданин.
Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно получить по телефону: +7(3652)-528-845.
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