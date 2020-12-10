В Мойнакском парке в Евпатории идёт ремонт

В детском Мойнакском парке в Евпатории продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту, которые проходят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Сегодня на объекте ведутся работы по укладке тротуарной плитки, расстилке рулонного газона, формированию габионов по периметру функциональных зон, подключению электричества к опорам освещения, а также по установке детского игрового оборудования, — отмечают в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.
В парке будет установлено несколько видов скамеек, лавочек и лежаков, некоторые из которых будут подсвечиваться в ночное время.
Эту общественную территорию мы постарались запроектировать по-новому, учесть потребности разных возрастных категорий. Сейчас вижу, что парк получится интересным, и он точно должен понравиться евпаторийца, — заявил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.
Напоминаем, что в детском Мойнакском парке будет организован скейт-парк, где разместят различные элементы для выполнения трюков на скейтах, велосипедах и т.д. Также проект предусматривает длинную аллею с элементами благоустройства, велосипедную дорожку и детскую площадку с игровыми комплексами.
фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории
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