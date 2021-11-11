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В море, недалеко от курортной Николаевки пиротехники МЧС подорвали пятисоткилограммовую бомбу
Фото: ГУ МЧС России по РК

В море, недалеко от курортной Николаевки пиротехники МЧС подорвали пятисоткилограммовую бомбу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 11.11.2021

Сегодня днем в море между курортными поселками Николаевка и Береговое, в 50 метрах от берега, на глубине 2.5 метра пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России был обнаружен, идентифицирован и уничтожен взрывоопасный предмет – фугасная авиационная бомба (ФАБ-500).

Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 8 человек личного состава, 2 единицы автомобильной техники и 1 плавсредство, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

 

В море, недалеко от курортной Николаевки пиротехники МЧС подорвали пятисоткилограммовую бомбу

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