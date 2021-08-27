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В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу

В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:04 27.08.2021

27 августа в Феодосии, близ ул. Курортной, в воде на удалении 350 метров от берега на глубине 6 метров, пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС по РК проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны.

В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу

Сотрудниками МЧС России был обнаружен, идентифицирован и обезврежен один взрывоопасный предмет – фугасная авиационная бомба (ФАБ-100). Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники (из них 1 плавсредство), — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу

В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

В море, у берегов Феодосии обезвредили стокилограммовую авиабомбу

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