В море в Крыму за три дня утонули пять человек
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 08.09.2025

Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.

За минувшие три дня зафиксировано пять происшествий на воде, погибли, к сожалению, пять человек, помощь оказана трем и спасен один человек. Основной причиной гибели людей на воде – купание в штормящем море, — сообщил он.

По данным Зраенко, в эти выходные у берегов Крыма волнение моря достигало трех баллов.

По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.

На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах было зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 20

