В море в Крыму за три дня утонули пять человек

За минувшие три дня зафиксировано пять происшествий на воде, погибли, к сожалению, пять человек, помощь оказана трем и спасен один человек. Основной причиной гибели людей на воде – купание в штормящем море, — сообщил он.

По данным Зраенко, в эти выходные у берегов Крыма волнение моря достигало трех баллов.

По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.

На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах было зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.

