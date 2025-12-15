В море в районе Севастополя фиксируют землетрясения: за три дня — 27

Активизация очага землетрясения фиксируется в Черном море в районе Севастополя третий день, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем. Жителями города ощущались два землетрясения. Идет сбор макросейсмических данных, в котором севастопольцы активно участвуют и делятся своими сведениями об ощутимости, – сказала Бондарь.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Оно имело 20 афтершоков, рассказала ранее Марина Бондарь.
В ночь на воскресенье у севастопольских берегов было зарегистрировано новое землетрясение, сообщила геофизическая служба РАН. Подземный толчок в 03:38 по московскому времени был зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители города-героя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.
Под утро в Севастополе зафиксировали еще восемь слабых землетрясений, сообщила ранее Марина Бондарь.
По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла. Эти сейсмические события сопровождаются рядом афтершоков с магнитудой до 1.8. Общее количество землетрясений этой группы, кроме двух основных, на сегодня составляет порядка 27, – уточнила сейсмолог.
источник: РИА Новости Крым
