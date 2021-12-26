В морской акватории феодосийского поселка Орджоникидзе обнаружили ржавые, но все еще опасные бомбы

В феодосийском поселке Орджоникидзе, в акватории Чёрного моря, на удалении 250 м от берега пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы десять взрывоопасных предметов — авиационные бомбы (АО-10). Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 8 человек личного состава, 2 плавсредства и 2 единицы техники.

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