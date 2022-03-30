 В Московском метрополитене начал курсировать тематический поезд с видами Крыма

30 марта 2022 года в Московском метрополитене запущен тематический «крымский» поезд, посвященный культурным и природным достопримечательностям Крыма Его запуск приурочен к 8-летию исторического воссоединения Республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией. Курсировать состав будет по Арбатско-Покровской линии метро, прокатиться на нем будет можно в течение ближайших шести месяцев.

В церемонии торжественного запуска «крымского поезда» приняли участие руководители законодательных органов власти и члены правительства трех регионов России – Москвы, Республики Крым, Севастополя, парламентарии, главы посольств ряда зарубежных стран, представители общественности и СМИ.

В их числе председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Как отметил Вадим Волченко, Крым и Москву всегда связывали деловые, культурные и исторические связи.

Именно сейчас нужно говорить, что отдых в Крыму был и остаётся безопасным и комфортным. Жители Москвы составляют значительную часть гостей полуострова, а сама Москва — самый крупный логистический хаб. Мы очень благодарны правительству Москвы за поддержку в туристическом и многих других направлениях. Рады тому, что москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с крымскими достопримечательностями и видами во время поездок в московском метро. Ну и, конечно, ждём всех в солнечном и гостеприимном, безопасном Крыму для отдыха и оздоровления круглый год, — сказал министр.

В оформлении поезда использованы наиболее яркие и узнаваемые крымские образы. Каждый из вагонов имеет оригинальное содержание и демонстрирует достопримечательности Крыма и Севастополя.

Москвичи и гости города смогут увидеть потрясающую красоту полуострова: горы и знаменитые крымские пляжи, дворцы и крепости, а также узнать интересные факты о Крыме. Дизайн поезда сделан таким образом, чтобы пассажиры почувствовали «эффект присутствия» в этом великолепном месте нашей страны.

Как сообщили в пресс-службе ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым», запуск специального «крымского» поезда в российской столице является важным символическим событием, которое подчеркивает успешную интеграцию Республики Крым и города Севастополь в наше общее государство. А для москвичей это прекрасная возможность почувствовать теплоту и гостеприимство Крыма.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

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