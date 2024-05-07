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В Москве дали старт информационной кампании «Расцветай в у!»
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Москве дали старт информационной кампании «Расцветай в Крыму!»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:22 07.05.2024

При поддержке Правительства Москвы в столице реализуется информационная кампания «Расцветай в Крыму!», инициированная Министерством курортов и туризма Республики Крым.

Яркие анонсы весенне-летнего отдыха в Крыму впервые можно увидеть на биллбордах, ситибордах, и цифровых экранах, размещенных во всех районах Москвы, в том числе, на Новом Арбате, на территории Москва Сити, на основных магистралях и на МКАДе.

Более 120 рекламных поверхностей в Москве рассказывают о Карте и Календаре цветений, размещенных на Туристическом портале Крыма, где также можно узнать о музыкальных мероприятиях в цветущих локациях, например, в Никитском ботаническом саду или на лавандовых полях агрофирмы «Тургеневская», об акциях и спецпредложениях отелей Крыма, о различных вариантах отдыха на полуострове.

Москва — наша главная туристическая артерия и логистический хаб, поэтому поддержка Правительства столицы, за которую мы крайне благодарны, особенно важна для Крыма, тем более в преддверии высокого курортного сезона. Этой информационной кампанией мы хотим в очередной раз показать, что Крым готов к приему гостей, здесь сотни объектов показа, тысячи достопримечательностей, два моря, пляжи и неизменное гостеприимство. А цветущие поля и море лаванды уже стали новыми точками притяжения, — отмечает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Ранее в республике разработали Карту и Календарь цветений, а также объединили спецпредложения крымских отелей и различные варианты отдыха на весенне-летний сезон в едином Спецпроекте «Расцветай в Крыму!».

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Проект «Расцветай в Крыму!» будет дополняться новой информацией.

По вопросам участия пишите на почту: shtab@mtur.rk.gov.ru

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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