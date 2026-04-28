В Москве и на трассе М-4 «Дон» борды приглашают на отдых в Крым

Министерство курортов и туризма Республики Крым в рамках Года крымского гостеприимства, объявленного в 2026 году Главой Республики Крым, ведет активную работу по популяризации крымского отдыха. Так, при поддержке Комитета по туризму города Москвы, было размещено 65 цифровых информационных бордов под девизом «В Крым за вкусом гостеприимства» в Москве и Московской области. Дополнительно, на трассе М-4 «Дон» было установлено 9 рекламных конструкций, направленных на привлечение внимания автомобилистов. Следует отметить, что данное рекламное продвижение планируется продолжить и в летний сезон.
Министр курортов Крыма Сергей Ганзий подчеркнул важность долгосрочного туристического маркетинга и межрегионального сотрудничества. Он отметил, что недавние «Дни крымского гостеприимства» в Ростовской и Воронежской областях привлекли большое внимание к полуострову.
Крым на Дону уже привлек внимание недавним масштабным мероприятием – «Дни крымского гостеприимства». Яркие цифровые борды, популяризирующие крымское гостеприимство в Москве, как в крупнейшем туристическом хабе, будут также способствовать дополнительному интересу жителей России к возможностям отдыха на полуострове. С учетом того, что большинство туристов едет в Крым по трассе М-4 «Дон» и из столицы, считаем что такая информационная компания станет для нас эффективной и обоснованной, — отметил министр.
Кроме того, до конца года, по словам министра республику представят на турфоруме в Красноярском крае, там же планируется провести Дни крымского гостеприимства. В июне в Москве традиционно пройдёт Международный туристический форум «Путешествуй!» — площадка, ориентированная напрямую на туристов и гостей. Планы по презентации региона серьёзные и долгосрочные.
Напомним, что для улучшения качества обслуживания и установления обратной связи с туристами в Крыму реализуется комплексная республиканская программа поддержки туристов «ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРЫМ», которая включает в себя:
— Горячую линию Министерства курортов и туризма РК 8 800 511 80 18;
— Туристический портал Республики Крым TravelCrimea;
— Туристско-информационные центры;
— Видеоканал «Крым Гостеприимный»
— Онлайн путеводитель по Крыму в Телеграм (гид по курортам, пляжам, отелям, консультации по вопросах отдыха);
— Отзыв туриста об отдыхе в Крыму ( анкетирование туристов на портале Правительства Крыма).
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
