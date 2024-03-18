В Москве наградили победителей фотоконкурса «Крым в моём сердце»

В Москве наградили победителей Всероссийского фотоконкурса «Крым в моём сердце», приуроченного к 10-летию воссоединения полуострова с Россией. Всего на конкурс поступило более тысячи фотографий, из которых жюри выбрало лучшие.

Торжественное награждение победителей фотоконкурса, организованного Министерством курортов и туризма РК при участии ТАСС, состоялось на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Среди них – как профессиональные фотографы, так и любители. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко зачитал Приветственное слово Главы Республики Крым Сергея Аксёнова к победителям и участникам конкурса.

В номинации «Я и Крым» победителями стали Олег Феофанов из Симферополя (профессионал) и Анна Довгаль из Санкт-Петербурга (любитель). Крымчанин прислал на конкурс работу «Мне бы к звёздам», а жительница северной столицы России покорила жюри фотографией «Черноморская кефаль», сделанной ещё в 2014 году.

В номинации «Из Крыма с любовью» победу среди профессионалов одержал Андрей Бурдейный из Ялты с кадром «Ялтинский маяк во время шторма».

Среди любителей в этой номинации лучшей признана фотография Ирины Артемовой из Москвы. На снимке – утренний перегон лошадей у Белой скалы в Белогорском районе.

Победителям вручили сертификаты на пятидневный отдых на двоих в южнобережных отелях Mriya Resort & SPA, Yalta Intourist, санатории Foros Wellness&Park, гостиничном комплексе «Новый Свет». В Крым и обратно победителей из регионов доставит поездами «Таврия» компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Кроме того, арт-кластер «Таврида» выбрал фотографию в специальной номинации «Молодой автор». Это «Лентикулярное облачко» от Дарьи Донских из Москвы. В качестве приза москвичка получила сертификат на участие в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который каждое лето проходит в бухте Капсель под Судаком.

В номинации «Народный выбор» победила фотография «Перегон лошадей на закате» Арины Кузьминой из Санкт-Петербурга. Голосование за лучший снимок проходило в ВКонтакте. Победительница получит возможность отправиться с проектом VK Места в десятидневную экспедицию по Крыму.

Напомним, до 29 марта в Москве, на Тверском бульваре перед штаб-квартирой ТАСС, проходит фотовыставка с 20 лучшими работами, которые поступили на фотоконкурс «Крым в моём сердце». Увидеть эти снимки можно также на фотовыставке на ВДНХ.

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК