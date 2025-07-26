В Москве по делу о мошенничестве арестован экс-глава «Черноморнефтегаза» Сергей Бейм

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца, — говорится в сообщении.

Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, добавили в пресс-службе.

Сергей Бейм возглавлял «Черноморнефтегаз» с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.

В 2021 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на трассе Симферополь – Евпатория. Бейм на своем авто двигался с превышением разрешенной скорости, выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Пассажирка Toyota от полученных травм скончалась в больнице.

Уголовное дело было прекращено в феврале 2022 года в связи с примирением сторон.

источник: РИА Новости Крым