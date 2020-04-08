В Москве полиции разрешили штрафовать по статье 20.6.1 КоАП РФ. А в Крыму?

Глава РК Сергей Аксёнов подписал Указ, которым утвердил перечень исполнительных органов государственной власти Республики Крым и их должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ. Об этой статье и штрафах за нарушение режима «повышенной готовности» («самоизоляции») — ЗДЕСЬ.

Указ.

Речь идет о сотрудниках МЧС Крыма. То есть, технология та же: полиция, а теперь и МЧС составляют протоколы, решение о штрафе принимает суд.

В Москве пошли дальше. Там напрямую разрешили полиции штрафовать нарушителей режима «самоизоляции» (по все той же статье 20.6.1 КоАП РФ). Так, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.

Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», подписанное 4 апреля 2020 года, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима «самоизоляции», ранее принятый депутатами Мосгордумы, 2 апреля. Он предусматривает для граждан штрафы в размере 4–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для организаций и предприятий — до 500 тыс. рублей.

Последует ли Крым столичному примеру (и в размере штрафов тоже, кстати)?