В Москве собрался Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»

Первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» прошло в Москве. Члены совета обсудили кадровые и финансовые вопросы деятельности фонда, а также новые направления работы.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала об итогах работы организации за 9,5 месяцев, прошедших с момента ее создания. В филиалы фонда поступило более 850 тысяч обращений. Из них удалось решить более 730 тысяч вопросов, остальные – в работе. Наиболее частыми вопросами стали запросы о назначении мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, получении удостоверения ветерана боевых действий, юридической, медицинской и психологической помощи.

В Крыму социальные координаторы фонда работают в каждом из 25 муниципальных образований. За этот период они приняли в работу более 30 000 обращений, поддерживают ветеранов, помогают им адаптироваться и развиваться в бизнесе. В феврале оказали содействие ребятам из Нижнегорского района, которые хотели взять субсидию на строительство фермы по разведению рыбы. А другой подопечный фонда Роман Коновалов, не только восстановился после ранения, но и обрел вторую половинку, наладил свою семейную жизнь. Вместе с супругой они производят косметику, собирают букеты из мыла собственного изготовления.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что Указом Президента Российской Федерации в феврале этого года полномочия фонда «Защитники Отечества» были существенно расширены.

Одно из важнейших направлений деятельности фонда – сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки с обязательным последующим докладом Президенту РФ, – сказал Сергей Кириенко.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.

Фото: Пресс-служба фонда «Защитники Отечества».