В Москве состоялся семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ﻿

В Москве с 26 по 28 августа состоялся ежегодный семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ. В обучающем мероприятии приняли участие представители Нотариальной палаты города Севастополя — управляющий делами Марина Кот и главный бухгалтер Нелля Шуст.
В план работы трехдневных семинарских занятий вошли темы, посвященные актуальным для организации деятельности нотариальной палаты субъекта Российской Федерации вопросов. В частности:
- Организация работы нотариального архива;
- Организационно-технические вопросы, возникающие при организации учета архивных документов в ЕИС нотариата;
- Функциональность клиента нотариальной палаты субъекта Российской Федерации по учету передачи дел между нотариусами и в нотариальный архив;
- Изменения в трудовом законодательстве, касающиеся нотариальных палат и нотариусов;
- Организация и порядок ведения воинского учета в нотариальных палатах субъектов Российской Федерации;
- Порядок взаимодействия нотариальных палат субъектов Российской Федерации с органами исполнительной власти в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
- Полномочия нотариальных палат субъектов Российской Федерации в сфере исполнения нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ;
- Основы бухгалтерского и налогового учета в нотариальных палатах субъектов Российской Федерации;
- Требования к документам нотариальных палат субъектов Российской Федерации, поступающим в ФНП;
- Система тайм-менеджмента. Оценка личности и определение причин потерь времени. Стратегический тайм-менеджмент — как организовать свою жизнь вокруг своих долгосрочных целей. Тактический тайм-менеджмент — как управлять своим временем и в течение дня;
- Тайм-менеджмент. Стили управления временем. Тайм-менеджмент и взаимоотношения — как выстроить отношения с людьми так, чтобы они не мешали эффективному планированию времени. Внедрение инструментов тайм-менеджмента в работу;
- Профессиональное выгорание. Уровни стрессоустойчивости. Почему важно развивать устойчивость к стрессу;
- Саморегуляция в условиях стресса: профилактика эмоционального выгорания.
источник: Нотариальная палата Севастополя
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