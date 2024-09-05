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В Москве состоялся семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Москве состоялся семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:55 05.09.2024

В Москве с 26 по 28 августа состоялся ежегодный семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ. В обучающем мероприятии приняли участие представители Нотариальной палаты города Севастополя — управляющий делами Марина Кот и главный бухгалтер Нелля Шуст.

В план работы трехдневных семинарских занятий вошли темы, посвященные актуальным для организации деятельности нотариальной палаты субъекта Российской Федерации вопросов. В частности:

  • Организация работы нотариального архива;
  • Организационно-технические вопросы, возникающие при организации учета архивных документов в ЕИС нотариата;
  • Функциональность клиента нотариальной палаты субъекта Российской Федерации по учету передачи дел между нотариусами и в нотариальный архив;
  • Изменения в трудовом законодательстве, касающиеся нотариальных палат и нотариусов;
  • Организация и порядок ведения воинского учета в нотариальных палатах субъектов Российской Федерации;
  • Порядок взаимодействия нотариальных палат субъектов Российской Федерации с органами исполнительной власти в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
  • Полномочия нотариальных палат субъектов Российской Федерации в сфере исполнения нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ;
  • Основы бухгалтерского и налогового учета в нотариальных палатах субъектов Российской Федерации;
  • Требования к документам нотариальных палат субъектов Российской Федерации, поступающим в ФНП;
  • Система тайм-менеджмента. Оценка личности и определение причин потерь времени. Стратегический тайм-менеджмент — как организовать свою жизнь вокруг своих долгосрочных целей. Тактический тайм-менеджмент — как управлять своим временем и в течение дня;
  • Тайм-менеджмент. Стили управления временем. Тайм-менеджмент и взаимоотношения — как выстроить отношения с людьми так, чтобы они не мешали эффективному планированию времени. Внедрение инструментов тайм-менеджмента в работу;
  • Профессиональное выгорание. Уровни стрессоустойчивости. Почему важно развивать устойчивость к стрессу;
  • Саморегуляция в условиях стресса: профилактика эмоционального выгорания.
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источник: Нотариальная палата Севастополя 

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