В Москве — XIII Васильевские чтения. Крым участвует

Мероприятие уже тринадцатый год объединяет руководителей региональных и муниципальных финансовых органов, представителей Министерства финансов России, Федерального Казначейства, экспертов и финансовых контролеров. В этом году Форум собрал около 600 участников, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как рассказала вице-премьер, с приветственным словом на Форуме выступили исполнительный директор Васильевских чтений, руководитель объединенных редакций Издательского дома «Бюджет», председатель Союза развития государственных финансов Валерий Дзгоев, директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев.

Основными докладчиками выступили директор Департамента доходов Минфина России Елена Лебединская, заместитель руководителя Федерального казначейства Наталия Горина, заместитель руководителя Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев, руководитель проектов НПО «Криста» Иван Бажанов и др.

В ходе работы участники обсудили роль субъектов федерации в реализации Стратегии 2030, ключевые задачи модернизации системы управления доходами бюджетов, организацию мониторинга исполнения федерального бюджета на региональном и муниципальном уровне, развитие государственного финансового контроля и аудита и другие темы.

Основной целью форума является обмен мнениями и опытом. Сегодня на площадке встретились федеральные финансисты и руководители финансовых органов субъектов, научные сотрудники и эксперты в области бюджетного процесса. Это отличная возможность посмотреть на привычные вещи под другим углом и узнать что-то новое. Очень ценно, что мы можем вот так встретится, проговорить волнующие нас вопросы и получить грамотные консультации, — подытожила Ирина Кивико.