В Москве задержали обнальщика аферистов — обманул жительницу Севастополя

Потерпевшая перешла по полученной ссылке, зарегистрировалась на сайте и перечислила денежные средства. Увидев в личном кабинете сведения о поступлении прибыли, женщина ещё перевела туда крупную сумму. Заявительница поняла, что стала жертвой аферистов, после того, как ей не удалось вывести обратно свои деньги с якобы начисленными процентами. Сумма причинённого ей ущерба составила 304 тысячи рублей.

Работая по заявлению потерпевшей, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю установили, что онлайн-платформа, на которую попала потерпевшая, перейдя по ссылке, была фишинговой. Похищенные у неё финансы поступили на банковскую карту, принадлежащую третьему лицу, и в дальнейшем были обналичены в Москве.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейским стало известно, что этими деньгами воспользовался 22-летний житель столицы. Севастопольские сыщики совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов СОБР столичной Росгвардии задержали его и доставили в Севастополь.

Предварительно установлено, что в криминальной схеме задержанный выполнял роль так называемого обнальщика. Он рассказал, что объявление о таком заработке нашёл в сети Интернет. Следуя указаниям анонимного работодателя, парень приобретал у посторонних лиц их банковские карты, на которые впоследствии поступали денежные средства, похищенные организаторами аферы. Затем ему требовалось снять наличность и перечислить на подконтрольные мошенникам криптовалютные кошельки. За каждое обналичивание подозреваемый получал от нанимателя 1% от общей суммы.

В ходе проведённого обыска в квартире, где он проживал с родителями, полицейские обнаружили и изъяли 26 банковских карт, мобильные телефоны, сим-карты и другие вещественные доказательства.

В отношении подозреваемого следователем СО ОМВД России по Балаклавскому району УМВД России по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю