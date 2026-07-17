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В Москве завершил лечение севастопольский школьник, который пострадал при обрушении балкона
фото: Российская детская клиническая больница (РДКБ)

В Москве завершил лечение севастопольский школьник, который пострадал при обрушении балкона

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:19 17.07.2026

20 мая в школе №13 Севастополя обрушился балкон, 17-летний Валерий получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких его доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ.

В кратчайшие сроки врачам удалось стабилизировать состояние юноши и перевести его на самостоятельное дыхание. Но в результате полученных травм он оставался практически обездвиженным, у него наблюдались тяжелые неврологические нарушения, расстройства функций глотания и речи, сообщается в соцсетях больницы. Врачам Российской детской клинической больницы Минздрава России, отмечает «Севастопольская газета», удалось практически полностью восстановить утраченные двигательные, речевые и когнитивные функции: он заново научился ходить, вернул бытовые навыки.

В спасении жизни юноши участвовала большая мультидисциплинарная команда специалистов: анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, реабилитологи. Чтобы вернуть пациенту утраченные в результате травмы функции, было разработано комплексное восстановительное лечение, включающее мультимодальную нейрореабилитацию и хирургическое вмешательство. Для восстановления функции локтевого сустава была выполнена сложная реконструктивная операция, позволившая вернуть объем движений в руке, — сообщила директор РДКБ, д.м.н. Елена Петряйкина.

Реабилитация юноши началась еще на ранних этапах. Специалисты по физической и реабилитационной медицине, физические терапевты, эрготерапевты, медицинские логопеды, клинические психологи разработали комплексную программу. Арсенал занятий был направлен на увеличение объема движений и мышечной силы, восстановление функции конечностей, улучшение речи и глотания, возвращение когнитивных способностей.

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Благодаря слаженной работе всей команды, силе своей воли и поддержке мамы, юноша успешно восстановился и 17 июля выписан из больницы для прохождения следующего этапа реабилитации в Федеральном детском центре «Кораблик» РДКБ.

В дальнейшем он планирует вернуться к учебе и готовится к поступлению в вуз.

источник: «Севастопольская газета»

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