В Москве завершил лечение севастопольский школьник, который пострадал при обрушении балкона

20 мая в школе №13 Севастополя обрушился балкон, 17-летний Валерий получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких его доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ.

В кратчайшие сроки врачам удалось стабилизировать состояние юноши и перевести его на самостоятельное дыхание. Но в результате полученных травм он оставался практически обездвиженным, у него наблюдались тяжелые неврологические нарушения, расстройства функций глотания и речи, сообщается в соцсетях больницы. Врачам Российской детской клинической больницы Минздрава России, отмечает «Севастопольская газета», удалось практически полностью восстановить утраченные двигательные, речевые и когнитивные функции: он заново научился ходить, вернул бытовые навыки.