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В Москву отправили 22 человека, которые пострадали на севастопольском пляже
фото: пресс-служба МЧС России

В Москву отправили 22 человека, которые пострадали на севастопольском пляже

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:35 25.06.2024

Самолет Ил-76 МЧС доставил на лечение в столицу раненых во время ракетной атаки в Севастополе. Четверо детей в тяжелом состоянии госпитализированы в Российскую клиническую больницу Минздрава России (РДКБ).

В отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ доставлено четверо пострадавших: это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. При поступлении всем пациентам была выполнена компьютерная томография. В ближайшее время запланировано проведение комплекса диагностических процедур, по результатам которых будет выбрана тактика лечения, в том числе, хирургические вмешательства,— рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной.

Всего в Москву спецборт доставил 22 пострадавших, в том числе 12 детей. Все они нуждаются или в особой помощи из-за тяжести полученных травм, или в уникальных медицинских вмешательствах. Пациентов из Севастополя направили в ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им.Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им.Пирогова и другие.

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Раненых перевозил спецборт, оснащенный современным оборудованием: специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания, кардиомониторами. Их сопровождали врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. В результате удара на пляже «Учкуевка» на Северной стороне города погибли четыре человека, более 150 получили осколочные ранения, в том числе 27 детей.

источник: «Севастопольская газета»

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