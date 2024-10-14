В Муфтияте Крыма объявили набор на курсы арабского языка

Муфтият Крыма объявляет набор на курсы арабского языка для мужчин — «Арабский перед тобой». Приглашаются лица мужского пола от 14 лет . Преподаватель ДУМ Крыма Рустем Меметов .

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