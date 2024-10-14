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В Муфтияте Крыма объявили набор на курсы арабского языка
фото: пресс-служба ДУМК

В Муфтияте Крыма объявили набор на курсы арабского языка

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 10:58 14.10.2024

Муфтият Крыма объявляет набор на курсы арабского языка для мужчин — «Арабский перед тобой». Приглашаются лица мужского пола от 14 лет. Преподаватель ДУМ Крыма Рустем Меметов.

Курс является одним из самых популярных курсов арабского языка. Будут рассматриваться как религиозные, так и бытовые темы. Обучение по подготовленному пособию в печатном виде, а также в аудиоформате. Занятия будут проходить два раза в неделю, в вечернее время во вторник и четверг. Записаться на курсы можно до 31 октября включительно по номеру телефона +7(978) 738-23-12.

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источник: пресс-служба ДУМК

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