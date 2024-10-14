В Муфтияте Крыма объявили набор на курсы арабского языка

Курс является одним из самых популярных курсов арабского языка. Будут рассматриваться как религиозные, так и бытовые темы. Обучение по подготовленному пособию в печатном виде, а также в аудиоформате. Занятия будут проходить два раза в неделю, в вечернее время во вторник и четверг. Записаться на курсы можно до 31 октября включительно по номеру телефона +7(978) 738-23-12.
источник: пресс-служба ДУМК
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