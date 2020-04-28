В муниципалитетах Крыма освободят предпринимателей от арендной платы

Но только за муниципальное имущество.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня напомнил, что до 1 мая во всех муниципальных образованиях Республики должны быть приняты нормативные акты, освобождающие предпринимателей от арендной платы за муниципальное имущество.

До 1 мая все должны принять нормативные акты, освобождающие от арендной платы муниципального имущества. Так же как это было сделано на республиканском уровне. Компенсация за поступающую арендную плату будет восполнена муниципалитетам из республиканского бюджета, — подчеркнул Глава РК

Крымский премьер Юрий Гоцанюк на это сообщил, что 70% муниципальных образований Крыма уже приняли подобные нормативные правовые акты.