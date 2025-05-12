В муниципалитетах Крыма сформируют трехлетний план по ремонту подъездов многоквартирных домов

Работа должна проводиться главами администраций совместно с управляющими организациями и депутатским корпусом. Наша задача – привести подъезды во всех домах по республике в соответствие с нормативами в течение трех лет. Подход к каждому подъезду требуется индивидуальный. В целом нужно заменить стеклопакеты, побелить и покрасить внутренние площади. Напомню, что главный приемщик итоговых работ – это председатель и жители дома, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что при необходимости в ручном режиме будут определены способы проведения работ и источники их финансирования.

При этом Сергей Аксёнов выразил признательность депутатам всех уровней, оказывающим непосредственное содействие в ремонте подъездов, в том числе за счет личных средств.

Так, например, депутат Государственного Совета Республики Крым Роман Тихончук в июле 2024 года взял на себя обязательство организовать ремонт 500 подъездов в Евпатории. Запланированные работы выполнены.

Как уточнил Роман Тихончук, всего в Евпатории 1 914 подъездов, в итоге за истекший год отремонтировано 25 % от общего числа объектов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым