В Музее истории города Симферополя презентуют выставку «Волшебный край»

Выставка картин «Волшебный край» Заслуженного художника АР Крым, Заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Российской Академии художеств Ларисы Сергеевны Сергеевой пройдёт в Музее истории города Симферополя с 15 марта по 23 апреля 2024 года. Это 80-я персональная выставка художницы в т.ч. 36-я в Крыму и 3 –я в Музее истории города Симферополя приурочена к 10-й годовщине Крымской весны.

Передача образа главное, что содержится в картинах Ларисы Сергеевой. Она получила для этого богатую подготовку в молодости. Одновременно училась в ялтинской художественной школе им. Ф.А. Васильева и получала уроки музыки. В течение шести лет совмещала выступления на сцене в балетных постановках и в главных ролях драматических спектаклей, снялась в одной из главных ролей художественного фильма «Друзья-товарищи» режиссера В. Павловского. В 1970 году Лариса закачивает Московский текстильный институт факультет прикладного искусства.

В крымских публикациях (А. Пальчиковой, Е. Зориной, М. Красновой) отмечается. Лариса Сергеева крымчанка, поэтому все её работы пронизаны любовью к Крыму. Стоя перед картинами, чувствуешь дыхание тёплого крымского ветерка, ощущаешь мелкие брызги Черного моря, сладкий запах спелых фруктов. Пейзажи и натюрморты украшают выставочные залы музеев.

Конечно, приезды в Крым вдохновляют на создание пейзажей. Особенно радуют ее волшебные улочки старой Ялты, иногда превращающиеся в крутые лесенки, уютные дворики, полные цветов и зелени, каменные парапеты и домики, сохранившие черты своеобразной местной архитектуры южнобережья середины XIX века. Эти милые сердцу уголки заносятся в походный альбом либо сразу же превращаются в пейзажи, наполненные радостной взволнованностью автора.

Крымские пейзажи отличают нежные, светлые тона. Это край с очень гармоничной природой. Самые любимые живописные образы Ларисы Сергеевой – лестницы, переулочки, море. Можно говорить о преобладании городского пейзажа над вольной природой. Художницу, по её словам, «не интересует природа в целом, её манят к себе отдельные мгновения». Она «кладет» на холст увиденное, предварительно создав картину в воображении. Приятно радуют глаз пейзажные работы. Это яркие картины, посвящённые любимому Крыму и Ялте – городу солнечного детства. О своих пейзажах сама художница говорит: «Для меня пейзаж – это всегда какое-то определённое состояние души. Все свои картины я пишу сердцем». И действительно, глядя на картины, с головой накрывает волна эмоций. Это яркая романтика.

Картины построены на красивом сочетании цветов и массы оттенков – от светлых прозрачных до насыщенных темных. Любуешься тончайшими нюансами, и вспоминаются слова «О, живопись! Яркая музыка очей! Ты прекрасна!».

Действительно, если художник смог в природе увидеть эту волшебную цветовую вибрацию, эту гармонию и в своих работах передать собственными, ни на кого не похожими средствами, всегда идущими только от сердца, – это прекрасно!

В больших натюрмортах, написанных акварелью, образ создается цвето-тоновым решением. Например, изящный колорит тонко передаёт атмосферу морозного дня за окном и красивый букет в вазе на подоконнике, покрытом пластично задрапированной скатертью, или как насыщенные тона синих и зелёных фонов подчёркивают яркие цветы.

В работах, выполненных сухой пастелью, в основном иной подход к созданию образа: здесь уже не только цвет – выразительность линии, ритмического построения играет большую роль. Прежде всего, довольно плотной «жирной» линией обозначается контур основного предмета натюрморта. Он становится центром композиции, и к нему стекаются в определенной ритмической последовательности все детали. Предметы, наполняющие натюрморт, подчиняются движению плавной линии, как и все цветовые пятна.

Здесь же, в краю солнечной Ялты, родился совершенно новый жанр изобразительного искусства – экспозе – графические работы с натуры, с теплой улыбкой передающие образы в гротескной манере с целью расшевелить зрителя, отвлечь от обыденности и однообразности будней. Пляжные образы и уличные сценки никого не оставляют равнодушными.