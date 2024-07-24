В Музее Победы прошла презентация книги участников СВО

В Музее Победы представили очередную книгу авторства участников СВО. Это второй сборник рассказов и стихов, изданный фондом «Защитники Отечества» под редакцией писателя Захара Прилепина. В него вошли 43 истории участников боевых действий.

При подготовке книги «Нет уз святее товарищества» в филиалы фонда поступило более 750 историй от ветеранов и членов семей погибших героев. Крымчанин Дмитрий Воронин, чей рассказ также вошел в сборник, повествует, например, о личных чувствах и переживаниях, настрое бойцов-добровольцев вместе с которыми он в марте 2022 года прибыл к месту службы.

Наш общий долг – сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга «Жизнь за други своя» уже распространена по всем регионам России – библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеру которого были приглашены ветераны и их семьи. По ней были поставлены спектакли, на премьеры которых были приглашены ветераны и их семьи. «Нет уз святее товарищества» – это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь – к Богу, ближнему и Родине, – рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.

С 1 июня 2023 года в крымский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 45 тысяч запросов, из которых свыше 42 тысяч (92,2%) уже решены.

Фото пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

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