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В музее «Подземный Севастополь» открылась выставка цифровых картин
Скриншот: Вести-Севастополь

В музее «Подземный Севастополь» открылась выставка цифровых картин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:52 04.01.2022

Благотворительная медиа-выставка в поддержку особых детей открылась в Арт-пространстве «Глубина» (в музее «Подземный Севастополь»). Её организатором стал продюсерский центр «Мост», основанный балериной Ниной Змиевец. Об этом сообщает «Вести-Севастополь».

Для этой выставки свои работы создавали подопечные организации «Особые дети» и учащиеся Севастопольской художественной школы, а медиахудожники из Севастополя, Москвы и Израиля оживили эти работы. Выставка будет доступна для посещения во время экскурсий, прогулок с аудиогидом и во время вечерних культурных событий, — говорится в сообщении на странице музея в социальных сетях.

Авторы цифровых картин — дети с заболеваниями нервной системы. Все они — участники мастер-классов школы «Медиа искусств». Создавать современные полотна им также помогали волонтеры-художники. Это одно из направлений Digital-искусства, которое основано на компьютерном моделировании. С помощью 3D-дизайна ребята рисовали фантастических персонажей и пейзажи.

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Рабочий график музея «Подземный Севастополь» в январе: со 2 по 16 января с 11:00 до 21:00. Прогулки с аудиогидом (в любое время) и экскурсии — каждые 20 минут.

В музее «Подземный Севастополь» открылась выставка цифровых картин

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