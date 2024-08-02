В музее «Судакская крепость» — новая выставка: «Поливная керамика Сугдеи»

В музее-заповеднике «Судакская крепость», при поддержке министерства культуры Республики Крым открылась временная выставка «Поливная керамика Сугдеи».

Тарелки, кубки, чаши на кольцевых поддонах, миски, кувшины, пиалы, блюда византийского и крымского производства X-XV веков из фондов музея-заповедника представлены в Консульской башне.

Основу коллекции средневековой поливной керамики составили находки археологических экспедиций, которые вели исследования на территории Судакской крепости и в акватории бухт Судака и Нового Света в 1970-2000 годах. Поливная керамика – ровесница становления Сугдеи как центра ремесленного производства, верный показатель формирования городской культуры, отразившей направление и пути международных связей и взаимодействия народов, — сообщили в республиканском министерстве культуры.

Представленная экспозиция дает возможность увидеть разнообразие поливной керамики Сугдеи, ее формы и декор, сияющую великолепием поливу, прекрасно сохранившуюся в веках. Выставка продолжит работу до 30 сентября 2024 года.

Фото: музей-заповедник «Судакская крепость»