Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Херсонес Таврический | В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» анонсируют выставку «Время и деньги»

crimeapress_news

реклама в крыму

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» анонсируют выставку «Время и деньги»

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 20:27 15.10.2021

19 октября в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начнет работу выставка «Время и деньги», подготовленная Центральным банком Российской Федерации.

Посетителям приоткроются некоторые тайны денег, старинных и современных, секреты их производства и способов защиты. Кроме того, на выставке можно будет узнать, как деньги перевозили и сохраняли, как пересчитывали огромные суммы раньше и как сегодня в этом помогают современные технологии. Экспозиция состоит из трех тематических блоков: «Как сохраняли деньги», «Как перевозили деньги» и «Как считали деньги». Каждый из них – это история денег в фотографиях и инфографике, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фотокартины экспонируются на внешней площадке Монетного двора музея-заповедника «Херсонес Таврический». Открытие экспозиции – в 12:00.

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" анонсируют выставку "Время и деньги"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.