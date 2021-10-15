В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» анонсируют выставку «Время и деньги»

19 октября в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начнет работу выставка «Время и деньги», подготовленная Центральным банком Российской Федерации.

Посетителям приоткроются некоторые тайны денег, старинных и современных, секреты их производства и способов защиты. Кроме того, на выставке можно будет узнать, как деньги перевозили и сохраняли, как пересчитывали огромные суммы раньше и как сегодня в этом помогают современные технологии. Экспозиция состоит из трех тематических блоков: «Как сохраняли деньги», «Как перевозили деньги» и «Как считали деньги». Каждый из них – это история денег в фотографиях и инфографике, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.