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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции улично-дорожной сети Евпатории

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» откроется новое фондохранилище

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 19:42 18.04.2022

Строительство фондохранилища в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический» было начато еще 2018 году, после того, как Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектно-сметной документации. Затем работы, выполненные на три четверти, были заторможены. Сегодня они возобновляются, и объект должен быть сдан в четвертом квартале 2022 года.

Херсонес Таврический — единственная дорийская колония, выведенная выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской в 424-421 годах до нашей эры. Музей на территории древнего полиса, так называемый «Склад местных древностей», в концепции которого были заложены принципы экспонирования археологических находок, появился в 1892 году. Его расцвет пришелся на время работы здесь с 1955 по 1985 годы искусствоведа Ирины Антоновой. Именно под ее руководством Херсонес получил статус заповедника. Сегодня музею необходимо большое фондохранилище: еще на момент начала строительства в нем планировали разместить 211 тыс. артефактов. Но за время последующих раскопок при строительстве трассы «Таврида» и работ в южном пригороде Херсонеса были найдены еще десятки тысяч предметов, представляющих археологическую ценность. Им необходимо обеспечить подходящие условия хранения, — сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Общая площадь будущего фондохранилища составит 2,5 тыс. кв. м. На них разместятся не только помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, реставрационные и ремонтные мастерские и другие технические помещения, но и экспозиционные залы с лекторием. Создано культурно-образовательное пространство, где специалисты и научные сотрудники музея будут проводить уроки-экскурсии, в том числе для детей. В новом здании предусмотрены необходимые условия для посещения людей с ограниченными физическими возможностями.

Здание фондохранилища будет располагаться не на территории античного полиса, а в одном из районов Севастополя, у бухты Омега, на землях, принадлежащих музею-заповеднику.

На объекте поменялся подрядчик и по решению заказчика появилась необходимость в корректировке ранее утвержденной документации. Она вновь была направлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу. Сейчас наши эксперты работают с ней, по плану заключение должно быть выдано в конце мая. Проектной документацией предусмотрено изменение планов расстановки инженерно-технического оборудования и прокладки сетей инженерно-технического обеспечения, будут откорректированы технологические решения без изменения конструктивных решений здания фондохранилища. Сметная стоимость объекта также потребовала корректировки в соответствии с внесенными изменениями. Сразу после выдачи экспертного заключения можно будет завершить строительство фондохранилища, — сообщила ведущий эксперт проекта строительства фондохранилища в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», начальник отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Ольга Панкратьева. 


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