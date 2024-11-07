В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылся дискуссионный клуб

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начал работу дискуссионный клуб «Полис» для школьников и студентов от 14 до 20 лет. Учащиеся Севастопольского архитектурно-строительного техникума встретились с бойцами специальной военной операции Николаем Маслаковым и Николаем Мищенковым, посмотрели просветительский фильм и обсудили, что такое патриотизм. Партнерами мероприятия выступили Российское общество «Знание» и фонд «Защитники Отечества». Предоставленный просветительской организацией фильм «Что такое патриотизм» из цикла «ДНК России» посмотрели и обсудили в Херсонесе.

Важно не просто любить свою страну, но и активно принимать участие в её жизни, заботиться о её будущем. Мы должны помнить, что каждый из нас может внести свой вклад в развитие общества, начиная с простых, но значимых шагов, таких как уважение к истории и культуре своей страны, участие в общественных мероприятиях и поддержка местных инициатив, – рассказал лектор Общества «Знание», ветеран боевых действий Николай Маслаков.

Также, Николай Маслаков прошел курсы ораторского мастерства в рамках совместного образовательного проекта Российского общества «Знание» и Комитета семей воинов Отечества в Севастополе «Служу Отечеству», получившего грантовую поддержку от правительства города-героя.

Сегодня мы говорим с молодежью о такой важной теме, как патриотизм, потому что многие забыли, что нужно любить Родину и защищать ее. Без нас она обойтись не может. Важно, чтобы такая защита проявлялась не только вовне, но и внутри страны. Молодежь ‒ это самое главное, потому что именно она будет защищать Родину. Дети не могут быть сами по себе. Надо заботиться о них, воспитывать. Быть примером для молодежи и объяснять, что, зачем и почему, – поделился участник СВО, доброволец Николай Мищенков.

Ребята с большим интересом слушали наших защитников, задавали им вопросы и высказывали свое мнение, а в конце получили сертификаты участников первого заседания дискуссионного клуба «Полис» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

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