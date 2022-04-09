В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» писали «Тотальный диктант»

«Херсонес Таврический» стал площадкой для проведения «Тотального диктанта» уже не в первый раз. Как и в прошлые годы, акция пользуется популярностью и люди с большим интересом участвуют в ее проведении. Вот и сегодня в классе музейной педагогики, расположенном на территории сада миниатюр Херсонеса Таврического, собралось около 40 желающих проверить свои знания в русском языке.

Ежегодно для акции пишется новый уникальный текст, который найти на просторах Интернета просто невозможно. В этот раз текст подготовила русская писательница Марина Степнова, которая создала рассказ про первую любовь, воссоздав для этого атмосферу XIX века. История повествует о том, как в семье Борятинских рождается нежданный ребёнок и как это событие погружает всех окружающих в хаос, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Сегодня текст для гостей Херсонеса Таврического диктовала директор Департамента культуры города Севастополя И. В. Романец.

Я с большой радостью приезжаю в Херсонес Таврический, как и все севастопольцы и гости Крыма и России. Поэтому мне вдвойне приятно читать текст «Тотального диктанта» в таком уникальном историческом месте, – говорит Ирина Васильевна.

Первый подобный диктант провели в 2004 году студенты Гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2021 году проект охватил 123 страны, объединив более 675 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами текстов для диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский

Источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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