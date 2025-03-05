В музее-заповеднике открылась выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш, Щ»!

Посетителей выставки «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш. Щ» заинтересуют фрагменты античных и средневековых блюд со штампованным орнаментом, гемма-инталия с изображением Афины в шлеме, тарелка с образом воина с щитом и другие артефакты.
Режим работы: со вторника по воскресенье ‒ с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00.
Хотите познакомиться с новыми буквами «херсонесского алфавита»? Тогда приходите до 23 марта на новую капсульную выставку! Для посетителей музея-заповедника вход свободный, — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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С тегами: Херсонес таврический