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В музее-заповеднике открылась выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш, Щ»!
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В музее-заповеднике открылась выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш, Щ»!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:50 05.03.2025

Шило, шашка, штамп, шахматная фигура… Что у них общего? Все эти предметы можно увидеть на капсульной выставке «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш, Щ»! Она открылась сегодня в зале Византийской экспозиции музея-заповедника.

Посетителей выставки «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш. Щ» заинтересуют фрагменты античных и средневековых блюд со штампованным орнаментом, гемма-инталия с изображением Афины в шлеме, тарелка с образом воина с щитом и другие артефакты.

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Режим работы: со вторника по воскресенье ‒ с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00.

Хотите познакомиться с новыми буквами «херсонесского алфавита»? Тогда приходите до 23 марта на новую капсульную выставку! Для посетителей музея-заповедника вход свободный, — отмечают в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

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