В музее-заповеднике открылась выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш, Щ»!

Шило, шашка, штамп, шахматная фигура… Что у них общего? Все эти предметы можно увидеть на капсульной выставке «Херсонес от Альфы до Омеги. Ш, Щ»! Она открылась сегодня в зале Византийской экспозиции музея-заповедника.