В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей

В Государственном академическом музыкальном театре Крыма проходит обширная Новогодняя кампания.

Для детей организованы показы нового музыкального шоу «Там, на неведомых дорожках». По сюжету дивное приключение переносит ребятишек в чудо-лес, где лесные жители вместе с Зимушкой-Зимой и Снегурочкой с нетерпением ждут наступление Нового года. Вот только коварная Баба-Яга со своими помощниками решили оставить Волшебный лес без праздника и украли Деда Мороза.

Ставить спектакли по мотивам русских сказок – добрая традиция в крымском музыкальном театре. Юным зрителям полюбились музыкальные сказки «Царевна-лягушка», «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», «Гуси-лебеди», «Иван да Марья», — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Кроме того, театр приготовил мюзиклы «Снежная королева» и «Царевна-лягушка», музыкальную сказку «Пиратский праздник – Новый год».

Перед началом спектаклей юных зрителей ждет занимательная интермедия с участием сказочных персонажей. В театре проведена работа по праздничному оформлению, созданы оригинальные фотозоны и инсталляции.

Фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.