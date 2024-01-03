Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей
актуально в республике
В Музыкальном театре – ежедневные Новогодние программы для детей

В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:19 03.01.2024

В Государственном академическом музыкальном театре Крыма проходит обширная Новогодняя кампания.

В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей

Для детей организованы показы нового музыкального шоу «Там, на неведомых дорожках». По сюжету дивное приключение переносит ребятишек в чудо-лес, где лесные жители вместе с Зимушкой-Зимой и Снегурочкой с нетерпением ждут наступление Нового года. Вот только коварная Баба-Яга со своими помощниками решили оставить Волшебный лес без праздника и украли Деда Мороза.

В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей

Ставить спектакли по мотивам русских сказок – добрая традиция в крымском музыкальном театре. Юным зрителям полюбились музыкальные сказки «Царевна-лягушка», «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», «Гуси-лебеди», «Иван да Марья», — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей

Кроме того, театр приготовил мюзиклы «Снежная королева» и «Царевна-лягушка», музыкальную сказку «Пиратский праздник – Новый год».

Узнайте больше:  Маленьким жителям поселка Научный Бахчисарайского района вручили сладкие подарки

В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей

Перед началом спектаклей юных зрителей ждет занимательная интермедия с участием сказочных персонажей. В театре проведена работа по праздничному оформлению, созданы оригинальные фотозоны и инсталляции.

В Музыкальном театре Крыма – ежедневные Новогодние программы для детей

Фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.