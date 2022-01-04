В музыкальном театре Крыма — праздничная кампания

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым продолжается праздничная кампания. Для зрителей подготовлена программа, насыщенная новыми постановками, а также полюбившимися публике спектаклями.

В новогодние каникулы детям артисты представят мюзикл «Снежная королева», семейный спектакль «Бал для Золушки», музыкальные сказки «Огниво» и «Пиратский праздник – Новый год», премьеру «Царевна – лягушка». Перед началом спектаклей ребят традиционно встречают Дед Мороз, Снегурочка и Тигрёнок – символ 2022 года.

Так, в частности, состоится показ нового мюзикла «Царевна-лягушка». Либретто и стихи Натальи Кузьминых, музыка Егора Шашина. Постановочная группа предлагает свой вариант этой истории, где много музыки, песен и юмора, сохраняя народную мораль в характере и поступках героев. Сказку «Царевна-лягушка» каждый из нас может начать рассказывать с любого места, ведь она одна из самых известных в русском фольклоре.

В спектакле «Бал для Золушки» (либретто Ю. Баладжарова, О. Виор, музыка Ю. Донской) – это яркий мюзикл и семейный спектакль для маленьких и взрослых. Оригинальная история по мотивам известных сказок Шарля Перро расскажет увлекательную и захватывающую сказку о добре и зле, дружбе и взаимовыручке, коварстве и любви. Фантастические костюмы, затейливые декорации, оригинальная хореография, живой звук и много-много танцев превратят мюзикл в волшебную феерию.

Всех, кто ценит и любит настоящее искусство, театр приглашает на новогодний гала-концерт. В концерте будет представлена вся палитра стилей и жанров, в которых сегодня работает современный музыкальный театр. Это лучшие музыкальные эпизоды из спектаклей. Изысканный пластический дивертисмент классического и современного танца. Вас ждут любимые хиты и премьеры-сюрпризы, легендарные дуэты и арии из самых популярных спектаклей в исполнении корифеев театра и молодых звезд, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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