В МВД Крыма подвели итоги работы за 6 месяцев 2024 года

В работе расширенного заседания коллегии принял личное участие начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Ильиных; руководители подразделений регионального МВД и начальники территориальных органов внутренних дел на районном уровне, посредством видеоконференцсвязи.

В начале заседания генерал-лейтенант полиции Олег Ильиных и генерал-лейтенант полиции Игорь Илларионов вручили государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам органов внутренних дел республики, после чего с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил начальник Штаба МВД по Республике Крым полковник внутренней службы Алексей Голубев. Он сообщил, что в текущем году на территории Республики Крым сократилось количество тяжких и особо тяжких деяний на 6,1%, изнасилований на 54,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 16,7%, убийств на 10,5%, разбойных нападений на 47,1%, грабежей на 21%, краж на 13,9%, в том числе из квартир на 41,1% и транспортных средств на 19,6%, угонов на 35,5%, нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств на 18,2%, краж с использованием информационно-коммуникационных технологий на 1,8%.

Уменьшилось на 24,2% число преступлений, совершенных в общественных местах, в т.ч. на 26,6% – на улицах. Количество разбоев, совершенных в общественных местах, сократилось на 62,5%, грабежей на 39,2%, краж на 15,8%.

Раскрыто 7270 преступлений, в том числе более 1974 тяжких и особо тяжких составов.

Раскрываемость убийств, изнасилований, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и угонов составила 100%.

Повысилась эффективность работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, краж, в том числе из квартир и транспортных средств, грабежей, мошенничеств и краж, совершенных с использованием информационно-коммуникабельных технологий.

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 952 наркопреступления, в том числе 679 категории тяжких и особо тяжких.

В докладе прозвучала оценка эффективности работы ведомства по раскрытию конкретных видов преступлений, рассмотрены результаты борьбы с незаконным оборотом оружия, коррупционными проявлениями, противодействия экстремизму, соблюдения миграционного законодательства.

Подводя итоги работы ведомства Министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Игорь Илларионов, с учётом сложившейся оперативной обстановки и общественно-политической ситуации в регионе, остановился на вопросах обеспечения правопорядка, профилактике преступлений, защите законных прав и интересов граждан.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым