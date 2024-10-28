В МВД Крыма подвели итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»

В целях активизации розыска обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, и установления личности неопознанных трупов, в том числе разыскиваемых по инициативе Министерств внутренних дел (полиции) государств-участников Содружества Независимых Государств, в период с 23 по 24 октября 2024 года на территории Республики Крым проведен второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Розыск».
В результате проведения мероприятия территориальными органами МВД по Республике Крым установлено и задержано 35 лиц, находящихся в федеральном (межгосударственном) розыске, из которых 9 разыскивалось подразделениями территориальных органов МВД по Республике Крым, 22 — подразделениями УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю и 4 — правоохранительными органами других субъектов Российской Федерации.
Также сотрудниками подразделений уголовного розыска установлено местонахождение 7 без вести пропавших, из которых 1 разыскивался сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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