В МВД по РК подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник»

Основной задачей оперативно-профилактической операции под условным названием «Должник» является проведение профилактических мероприятий, направленных на своевременное погашение гражданами задолженности по административным штрафам, наложенным должностными лицами органов внутренних дел.

В проведении мероприятия задействовано около 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел полуострова.

За период проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции, в рамках проведения профилактической работы и с целью взыскания неоплаченных административных штрафов, проверено более 2 тысяч адресов должников, не уплативших в установленный законом срок штрафы.

В ходе проведения мероприятия более 400 тысяч лиц добровольно оплатили административные штрафы на общую сумму более 190 миллионов рублей. Сотрудниками полиции взыскано более 14 тысяч административных штрафов из неисполненных постановлений, по которым истек срок добровольной оплаты на общую сумму более 11 миллионов рублей.

За уклонение от исполнения административного наказания, сотрудниками полиции составлено более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, не уплативших штраф в срок.

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия для рассмотрения и принятия решений в суды направлено около 500 административных материалов за уклонение от исполнения административного наказания.

МВД по Республике Крым информирует, что согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством, влечет наложение штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Полиция Крыма напоминает о необходимости своевременной оплаты наложенных административных штрафов во избежание применения мер принудительного исполнения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым