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В МВД предупреждает о мошенниках, требующих по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции
Иллюстрация: argumenti.ru

В МВД предупреждает о мошенниках, требующих по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 12.04.2020

В соцсетях появились скриншоты сообщений, якобы написанных от имени ФСИН, с требованием заплатить 4 тыс. рублей штрафа по номеру телефона через терминал. Это мошенничество, предупредили в МВД.

В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают СМС-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности, — заявили в МВД.

Самое интересное, что этот самый «штраф за нарушение режима самоизоляции» выглядит вполне реально и пугающе: в СМС указывается фамилия, имя и отчество жертвы, а также сумма лже-штрафа. При этом есть ссылки на статьи КоАП и УК РФ, а также некое (несуществующее) постановление ФСИН.

В МВД предупреждает о мошенниках, требующих по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

В МВД предупреждает о мошенниках, требующих по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

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