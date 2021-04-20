В МВД РФ рассказали об основном отличии электронных паспортов

Главное отличие электронных паспортов от обычных — формат изготовления в виде пластиковой карты. Они также будут содержать отпечатки двух пальцев гражданина, сообщили в МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в электронных паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные владельцев. «Потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Также по желанию паспорт может содержать и электронную подпись.

Напомним, жители Москвы смогут оформить и получить электронный паспорт с 1 декабря текущего года, а по всей России такая возможность появится не позже 1 июля 2023 года. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту с фотографией, ФИО, датой рождения и чипом. Прописка гражданина будет записана на чипе.

Предполагается, что электронный паспорт позволит россиянам пользоваться государственными и коммерческими услугами, а в случае утери его можно будет быстро заблокировать.