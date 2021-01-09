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В начале 2021 года в России установлен прожиточный минимум - 11 653 рублей
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

В начале 2021 года в России установлен прожиточный минимум — 11 653 рубля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:37 09.01.2021

Премьер-министр РФ  Михаил Мишустин подписал Постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, — уточняется в сообщении.

Кроме того, прожиточный минимум в 2021 году установлен на год, а не на квартал.

ТАСС напоминает: с 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году». В результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (ранее — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет почти 4 миллиона россиян.

В начале 2021 года в России установлен прожиточный минимум - 11 653 рубля

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