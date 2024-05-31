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В начале июня полиция проведет в у операцию «Нелегал-2024»
Фото: МВД по РК

В начале июня полиция проведет в Крыму операцию «Нелегал-2024»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 15:52 31.05.2024

МВД по РК сообщает о проведении в Крыму комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

Операция будет проходить в два этапа: с 3 по 9 июня и с 30 сентября по 6 октября текущего года. В этот период сотрудниками полиции и иных ведомств проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан из третьих стран в Россию, а также пресечение деятельности преступных сообществ, причастных к организации незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия и наркотических средств, — сообщили в МВД по РК.

Особое внимание уделяется выявлению юридических и физических лиц, которые оказывают незаконные посреднические услуги иностранным гражданам в миграционной сфере, а также причастных к экстремистской либо террористической деятельности.

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Напомним, любой гражданин может сообщить в полицию о нарушениях миграционного законодательства, о, так называемых, резиновых квартирах, хостелах и гостиницах, в которых проживают незаконные мигранты, а также о предприятиях и торговых точках, где незаконные мигранты находятся в качестве работников.

Сообщить об этом можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 112 или по телефону полиции 102. Анонимность гарантируется.

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