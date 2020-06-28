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фото: открытые источники

В начале новой рабочей недели в Крыму сухо и жарко

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:37 28.06.2020

В понедельник, 29 июня область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую, жаркую погоду.

Ночная температура воздуха составит 15-20°, на побережье до 24°; дневная 27-32°, в горах прохладнее 20-25°. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. 30 июня, 1 июля ожидается прохождение атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится. Ветер западный умеренный, при грозах сильный 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В начале новой рабочей недели в Крыму сухо и жарко

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