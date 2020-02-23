В начале рабочей недели погода в Крыму значительно ухудшится

24 февраля и ночью 25 февраля быстродвижущийся Атлантический циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия:

Сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу; сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, южных районах и в горах очень сильный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на ЮБК +6…+8°; днем +5…+10°, в горах около 0°. Днем 25 февраля циклон переместится на северо-восток за пределы полуострова. Осадки прекратятся, ветер изменит направление на юго-западное и ослабеет до умеренного, лишь в предгорных и южных районах сильный — 15-20 м/с. Температура воздуха 25 февраля ночью 0…-5°, на побережье +1…+6°; днем +6…+11°, в горах -1…+4°. В среду, 26 февраля без осадков. Температура воздуха повысится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .