В начале следующего года перевозчиков Симферополя ждет конкурс

Оказывается, все перевозчики Симферополя работают по временным соглашениям, что не позволяет принять комплексные меры, в том числе, применить штрафные санкции, если услуги оказываются ненадлежащим образом. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов. По его словам, чтобы выстроить работу транспортной сферы системно, администрация крымской столицы запустила конкурс по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты.

На текущий момент документацию на конкурс уже разместили по 10 маршрутам. Всего их – 47. В течение двух недель мы разместим всю документацию и в декабре-январе состоится конкурс на осуществление пассажирских перевозок, по результатам которого с победителем будут заключены контракты. В рамках договоров будут предусмотрены жёсткие условия, штрафные санкции, а в случае системных нарушений – расторжение. Таким образом, будет значительно проще осуществлять контроль, – проинформировал Максим Балахонов.

Первый заместитель главы администрации также отметил, что в последнее время существует много нареканий на отключение частными перевозчиками трекеров системы ГЛОНАСС. Данная проблема также решится, когда полноценно заработает единый диспетчерский центр, который будет осуществлять контроль систем АСОП и ГЛОНАСС.