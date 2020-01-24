В начале следующей недели в Симферополе — масштабное отключение водоснабжения

Воды не будет во вторник: с утра, до поздней ночи.

В связи с аварийно-восстановительными работами на водоочистных сооружениях в Симферополе будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Об этом информирует Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма».

Так, во вторник, 28 января с 09:00 до 24:00 будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

— в сёлах Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, в садовых товариществах «Горки» и «Строитель»;

— в микрорайонах: Петровская балка, Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Битак, Марьино, Студгородок, «Старый город», Солнечная Долина, Белое, Луговое;

— на проспекте Победы и на улицах Кечкеметская (№№94-198, №№91-203), Киевская (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51-й Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Бела Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94), Бородина, пер. Северный, прилегающих улиц и переулков.

Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.