В Нахимовском районе Севастополя обновляют наружное освещение

На улицах Загордянского, Пилипенко и Абрикосовой в Нахимовском районе Севастополя устанавливают новые опоры и светильники наружного освещения вместо устаревших фонарей.

Сейчас работаем на Абрикосовой улице в районе Жидилова и Северной стороне. Недавно закончили монтаж освещения на лестнице от улицы Седова до улицы Каманина. Здесь же работы проводятся как во дворах, так и у дорог. В общей сложности планируем установить на этих объектах 46 новых опор, 109 светодиодных светильников и осуществить монтаж более 2 км линии наружного освещения. Сначала будут установлены все опоры, затем приступим к монтажу линии освещения и светильников. Работы планируем завершить досрочно. Ориентировочно в начале мая, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника службы заказчика ГБУ «Горсвет» Артёма Алексеева.