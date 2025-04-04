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В Нахимовском районе Севастополя обновляют наружное освещение
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Нахимовском районе Севастополя обновляют наружное освещение

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:18 04.04.2025

На улицах Загордянского, Пилипенко и Абрикосовой в Нахимовском районе Севастополя устанавливают новые опоры и светильники наружного освещения вместо устаревших фонарей.

Сейчас работаем на Абрикосовой улице в районе Жидилова и Северной стороне. Недавно закончили монтаж освещения на лестнице от улицы Седова до улицы Каманина. Здесь же работы проводятся как во дворах, так и у дорог. В общей сложности планируем установить на этих объектах 46 новых опор, 109 светодиодных светильников и осуществить монтаж более 2 км линии наружного освещения. Сначала будут установлены все опоры, затем приступим к монтажу линии освещения и светильников. Работы планируем завершить досрочно. Ориентировочно в начале мая, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника службы заказчика ГБУ «Горсвет» Артёма Алексеева.

В первом квартале текущего года в Инкермане, в селе Верхнесадовое и также на Северной стороне установлено 42 новые опоры, 243 светильника и осуществлен монтаж более 4 км линии наружного освещения. Работа продолжается.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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