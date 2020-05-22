В налоговой службе Севастополя подвели итоги работы за 1 квартал 2020 года

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы территориальных налоговых органов Севастополя за первый квартал 2020 года и сотрудничества со службой судебных приставов по взысканию задолженности. В работе коллегии приняли участие руководитель УФССП по г. Севастополю — главный судебный пристав Севастополя А.В. Мосеенков, заместитель руководителя УФССП по г. Севастополю – заместитель главного судебного пристава Севастополя М.А. Айдамиров.

И. о. руководителя УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила, открывая заседание, отметил, что на территории Севастополя за 1 квартал 2020 года в консолидированный бюджет мобилизовано 4,2 миллиарда рублей, что на 12 % выше показателя аналогичного периода прошлого года. Поступления в Федеральный бюджет возросли на 13 % и составили 1,4 миллиарда рублей, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В бюджет субъекта мобилизовано 2,8 миллиарда рублей, что на 287 миллионов рублей выше показателя аналогичного периода предыдущего года. В государственные внебюджетные фонды Управлением мобилизовано 2,4 миллиарда рублей страховых взносов, рост по сравнению с прошлым годом составил 12%.

По состоянию на 1 апреля 2020 года сумма совокупной задолженности по г. Севастополю составила 719 миллионов рублей, из них 256 миллионов рублей или 36% приходится на страховые взносы.

По итогам квартала совместный со службой судебных приставов показатель эффективности исполнительных действий в ходе применения норм статьи 47 Налогового Кодекса Российской Федерации составил 66,4%, что превысило установленный совместным планом показатель на 11%.

А.Н. Могила обратил внимание, что ограничения, введенные с марта текущего года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, оказывают влияние на уровень деловой активности бизнес сообщества региона и, как следствие, на бюджетные поступления.

Правительство страны и города принимают меры, направленные на сохранение занятости населения и поддержание малого и среднего бизнеса.

Из состоящих на учете в г. Севастополе налогоплательщиков 85 % относится к субъектам малого и среднего бизнеса. Почти треть из них осуществляют деятельность в пострадавших отраслях и могут претендовать на получение различных мер поддержки. Потенциальными получателями государственной субсидии на поддержку бизнеса являются 7086 налогоплательщиков. В налоговые органы города Севастополя уже поступило 4549 заявлений на получение субсидии или 56% от числа потенциальных заявителей.

Из общего числа заявителей 734 заявления (18%) представлено юридическими лицами, 1966 заявлений (49%) – индивидуальными предпринимателями без сотрудников, 1279 (32%) – индивидуальными предпринимателями с наемными работниками. Сумма выплаченных субсидий по состоянию на 21 мая составляет 133,8 миллиона рублей.

Приоритетной задачей на текущий год и.о. руководителя УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила определил оперативное и качественное выполнение всех мероприятий в рамках оказания мер поддержки налогоплательщикам пострадавших отраслей экономики. Кроме того, особое внимание обращено на необходимость продолжения широкомасштабной разъяснительной работы, организацию эффективного налогового администрирования, расширение налоговой базы и легализацию заработной платы, реализацию комплекса мер, направленных на снижение налоговой задолженности.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе