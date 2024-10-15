В Налоговой службе напоминают крымчанам: уплатите налоги не позднее 2 декабря 2024 года

В этом году оно содержит информацию о налогах за 2023 год:
- транспортном,
- земельном,
- на имущество физических лиц,
- НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).
Налоговое уведомление за налоговый период 2023 года должно быть исполнено (оплачено) не позднее 2 декабря 2024 года.
- Подробности на сайте
- Горячая линия УФНС России по Республике Крым: 8 (3652) 66-74-99 доб. 02-20
- ЕКЦФНС России: 8 (800) 222-22-22
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С тегами: налоги в Крыму