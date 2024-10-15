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В Налоговой службе напоминают крымчанам: уплатите налоги не позднее 2 декабря 2024 года

В Налоговой службе напоминают крымчанам: уплатите налоги не позднее 2 декабря 2024 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:35 15.10.2024

Что такое налоговое уведомление и как его оплатить? Налоговое уведомление — это документ, который налоговые органы направляют налогоплательщикам — физическим лицам.

В этом году оно содержит информацию о налогах за 2023 год:

  • транспортном,
  • земельном,
  • на имущество физических лиц,
  • НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).
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Налоговое уведомление за налоговый период 2023 года должно быть исполнено (оплачено) не позднее 2 декабря 2024 года.

  • Подробности на сайте
  • Горячая линия УФНС России по Республике Крым: 8 (3652) 66-74-99 доб. 02-20
  • ЕКЦФНС России: 8 (800) 222-22-22
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