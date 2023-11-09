В налоговой службе Севастополя анонсируют «День открытых дверей»

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю напоминает, что 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Для того, чтобы уточнить все вопросы по начислению, уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, Управление проводит 13 ноября 2023 года «День открытых дверей».

Налогоплательщики смогут, посетив операционные залы Управления, получить детальную информацию о том, какие налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2023 года, о порядке предоставления льгот по имущественным налогам, о сроках и способах уплаты налогов.

Специалисты налоговой службы, в случае необходимости, выдадут дубликат налогового уведомления, помогут подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» и окажут любую информационную помощь по вопросам уплаты имущественных налогов.

Управление ФНС России по г. Севастополю ожидает всех желающих с 9.00 до 18:00 по адресам: ул. Героев Севастополя, 74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе