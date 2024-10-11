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В Налоговый кодекс внесли поправки: продать квартиры с маткапиталом станет проще
иллюстрация: ЦИАН

В Налоговый кодекс внесли поправки: продать квартиры с маткапиталом станет проще

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 11.10.2024

Минимальный срок владения детскими долями в жилье изменится в 2025 году. На это обратили внимание в Российской гильдии риелторов.

В августе в Налоговый кодекс внесли поправки, касающиеся минимального срока владения детскими долями в жилых помещениях, напомнила эксперт РГР по правовым вопросам Екатерина Горнова. Она уточнила, что минимальный срок владения — это период, после истечения при продаже недвижимости не нужно платить НДФЛ. Для единственного жилья этот срок составляет 3 года, для остальной жилой недвижимости — 5 лет.

Срок владения жильём рассчитывается с даты регистрации права собственности или оплаты по долевому договору. Если для покупки жилья используется материнский капитал, детям доли выделяют позже, чем родителям. Поскольку срок владения отсчитывается с даты оформления права собственности на долю каждого члена семьи, между оформлением родителей и детей может пройти несколько лет. В итоге при продаже жилья родители не платят свою часть НДФЛ, но вынуждены платить 13% налога с продажи детских долей.

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Согласно поправкам, с 2025 года, если жилье было куплено с использованием маткапитала, а затем были выделены детские доли, срок владения жильём для детей и родителей будет рассчитываться с одной даты. Это правило будет распространяться на доходы, которые семья получит от продажи жилья в 2024 году или позднее.

источник: ЦИАН

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